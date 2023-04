La scuola di Quiesa Trovati altri 700mila euro Manca l’ok delle Belle Arti

Mentre proseguono i lavori del secondo lotto del cantiere della scuola di Quiesa, l’amministrazione ha invitato il Comitato che difende il plesso per esporre la programmazione svolta fin qua e quella dei prossimi mesi. Il cantiere ad oggi vede gli operai impegnati nel completamento dell’adeguamento sismico sul retro dell’edificio, in attesa che arrivi il via libera della Soprintendenza ai lavori sugli impianti elettrico ed idraulico, su entrambi i piani.

"Stiamo sollecitando la Soprintendenza per poter appaltare quest’ultimo intervento e concludere definitivamente i lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi –; abbiamo trovato oltre 700mila euro aggiuntivi per il secondo lotto in meno di un anno, a riprova della nostra volontà chiara e decisa. Siamo ottimisti sulle tempistiche, anche perché stiamo lavorando in queste settimane al potenziamento dell’ufficio, passaggio fondamentale – chiude – per poter seguire bene i lavori e rispettare le previsioni".

Da gennaio, una figura professionale è dedicata in maniera specifica alla pratica relativa alla scuola di Quiesa, ma i molti progetti in fase di realizzazione, a partire da quelli legati al Pnrr, richiedono un ulteriore apporto. Per questo l’amministrazione sta lavorando all’individuazione di una risorsa aggiuntiva che segua le ultime fasi dei lavori e permetta di rispettare la programmazione ed i tempi di conclusione."La nostra volontà è sempre stata chiara – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –: riaprire il prima possibile la scuola di Quiesa. Per noi è una priorità. Come sempre, condividiamo ogni passaggio con comitati, cittadini, famiglie e insegnanti".