La scuola di Piano di Mommio intitolata a Manù

Il nome di Manuele Iacconi sarà legato in modo ancor più stretto al suo paese. Nei giorni scorsi, si è concluso l’iter per l’intitolazione del plesso dell’infanzia di Piano di Mommio a Manù, come lo chiamavano affettuosamente gli amici. La proposta è stata avanzata delle maestre della scuola dell’infanzia, recepita dalla dirigente e approvata all’unanimità dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto. Sono questi i passaggi già portati a termine per onorare la memoria di Manù, morto dopo un mese in ospedale in seguito a un’aggressione selvaggia avvenuta nella notte di Halloween del 2014. Sono arrivati anche i pareri favorevoli della prefettura di Lucca e del Comune all’intitolazione e, a seguire, il decreto dell’ufficio scolastico territoriale con il definitivo via libera.

"La scuola è il luogo migliore in cui conservare la memoria di un ragazzo come Manù ed educare i ragazzi affinché la violenza non abbia mai più il sopravvento – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; per questo l’intitolazione a Iacconi della scuola ha un fortissimo valore simbolico e formativo". Felice del percorso la dirigente scolastica dell’Armando Sforzi Anna Fausti: "Sono soddisfatta di questo percorso – commenta – perché Manuele Iacconi era un ragazzo del luogo che merita di essere ricordato e amici e familiari da sempre sono in rapporto con la scuola a tutti i livelli, sostenendone le attività in nome di Manuele".

L’iniziativa tocca da vicino il vicesindaco Damasco Rosi, anche lui di Piano di Mommio. "Un atto doveroso in memoria di Manuele – le sue parole –; il suo ricordo è vivo nella nostra comunità e deve esserlo anche in futuro. L’intitolazione della scuola è un passaggio importante, deve essere anche un monito verso le giovani generazioni, che devono essere educate al dialogo e non alla violenza".