La scoperta dei vigili. Viaggiava senza Rc auto. Ma era vittima di truffa

Multata dagli agenti della polizia municipale perché senza assicurazione alla propria auti: si scopre poi che era una truffa perché il premio era stato regolarmente pagato on line. Attenzione alle assicurazioni via internet dunque che possono celare imbrogli veri e propri. E’ accaduto infatti giorni fa a una donna di Viareggio, di 73 anni, che è stata ‘beccata’ a Camaiore durante i controlli effettuati con il targa system in uso della Polizia municipale camaiorese. L’auto è risultata scoperta della polizza obbligatoria per circolare. La donna si è difesa assicurando di aver versato ben 500 euro a una compagnia on line valida per un semestre: gli agenti chiedevano quindi i documenti a dimostrazione del fatto che facevano purtroppo emergere una truffa ai danni della stessa proprietaria del mezzo.

Per fortuna non era stata protagonista di incidenti stradali dato che, seppur ignara della violazione, sarebbe incorsa in una situazione ben più grave rimettendoci tutto di tasca propria. Sia pure a malincuore gli agenti hanno dovuto elevare alla donna una multa di 866 euro pagabili, in misura ridotta per 606 euro, entro cinque giorni. Il Comando resta comunque a disposizione, specie per le persone più anziane, per effettuare controlli preventivi per chi abbia bisogno e non sia sicuro di polizze o premi assicurativi magari troppo bassi offerti on line.