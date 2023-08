La scomparsa di Paola Cesta Uccisa da un male a 47 anni Era titolare di un negozio di abiti

Paola ha combattuto. Nonostante quella comprensibile bugia della necessità di attendere un intervento risolutore. In otto mesi il male ha strappato Paola Cesta ai suoi affetti e anche alle tante clienti che erano diventate amiche e che nel suo negozio Pink lucky a Tonfano avevano trovato un punto di riferimento.

Ingiustamente, la malattia l’ha uccisa a soli 47 anni: ieri pomeriggio in Duomo a Pietrasanta in tantissimi hanno pianto la sua scomparsa, c’erano politici, imprenditori locali e tanti commercianti. L’associazione di categoria di Tonfano per l’occasione ha deciso di devolvere un fondo per Nati Liberi, la realtà che si occupa di cani randagi. Originaria di Avezzano, Paola era arrivata in Versilia in vacanza e qui aveva conosciuto quello che poi è diventato suo marito, Andrea Bertoni che ha un’azienda di marmo. Ha iniziato a lavorare come commessa a Pietrasanta in un negozio di abbigliamento, poi la decisione di mettersi in proprio aprendo, nel 2011, il negozio di abiti modaioli Pink Lucky in via Versilia e riuscendo a crearsi un giro fidelizzato di clienti. "Abitava in centro a Pietrasanta ma si sentiva tonfanina" ricorda chi l’ha conosciuta. E’ stata infatti battagliera commerciante nelle realtà Tonfano 2.0 e Marina Eventi ma anche nel gruppo Commercianti uniti che si è creato durante il covid, per sollecitare sempre azioni a sostegno del tessuto economico della zona. "E’ sempre stata un tipo combattivo e il negozio era la sua vita – dice –Silvia Degl’Innocenti vice presidente dei commercianti di Tonfano – siamo state compagne di viaggio, ci siamo confrontate, consigliate condiviso difficoltà e incoraggiate a vicenda. Sapevo che c’erano una corazza e una forza combattiva non indifferenti ma dall’altra parte un mostro rivale che non ha lasciato chance".

La vita di Paola è stata sconvolta da quel verdetto medico alla vigilia di Natale: il 26 dicembre si è sottoposta ad un intervento salvavita e poi le sue giornate si sono concentrate nelle corsie d’ospedale, tra il Versilia e Cisanello; il 7 luglio il trasferimento all’hospice del San Camillo. Paola Cesta lascia il marito, la mamma e il fratello Domenico (un altro fratello era scomparso a 18 anni per una malattia). La salma è tornata ad Avezzano.

Francesca Navari