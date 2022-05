La scomparsa di Mauro Botti l’erede della dinastia di profumi

Si è spento, per un segno del destino, proprio in concomitanza con la chiusura della sua ultima profumeria. E’ scomparso a 76 anni (li avrebbe compiuti il 17 settembre) Mauro Botti, erede della dinastia che ha avviato l’impero delle Profumerie Botti in Passeggiata. Nato in via San Martino, è cresciuto dietro al bancone del negozio di viale Margherita, seguendo l’insegnamento di mamma Vera, poi a fine anni Settanta ha aperto un proprio punto vendita su viale Marconi 48 gestendolo con la moglie Rosalba, per poi avviarne un terzo nell’attuale fondo – che chiuderà a giugno – di fianco alla gelateria La Veneta. Pur avendo un carattere fortemente riservato, Botti ha sempre amato il rapporto con la clientela, in una simbiosi viscerale con quella vita spesa in negozio che lo vedeva anche già presente all’alba a leggere il giornale tra profumi e cosmetici. Le sue condizioni di salute sono precipitate negli ultimi mesi e si è spento al San Camillo. Ad esprimere cordoglio è il presidente di Confcommercio Piero Bertolani "per la perdita di un commerciante che ha rappresentato il nostro tessuto economico, sapendo ricercare l’eccellenza e lanciando la Passeggiata all’insegna del gusto". Mauro Botti lascia la moglie Rosalba e i figli Barnaba e Susanna. La salma è esposta da onoranze funebri Ferrante; oggi alle 14,30 la benedizione.

Fra.Na.