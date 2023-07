La scomparsa di Marco Mancini Era un ’figlio’ di Sant’Anna

Sant’Anna perde un altro dei suoi figli. A 69 anni è scomparso Marco Mancini figlio di superstiti dell’eccidio. Era nato in paese e qui aveva vissuto diversi anni per poi trasferirsi, come molti altri, in Valdicastello. "Lo ricordiamo particolarmente attaccato alle “Case”, il suo borgo – è il ricordo del comitato esecutivo dell’associazione Martiri di Sant’Anna – ma anche a Sant’Anna tutta, dove era facile vederlo in compagnia del suo fedele cane da caccia o partecipe dei vari eventi che scandiscono i ritmi del tempo e della vita sociale. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Angela Martinelli, al fratello Roberto, alla figlia Celeste ed ai familiari". La camera ardente è stata allestita all’obitorio del Versilia e le esequie si svolgeranno oggi alla Pieve di Valdicasello.