La scomparsa di Lina Filiè Donati gli organi

Versilia, 24 marzo 2023 – Il tempo di salutare il figlio, al mattino, e dopo poco si è consumata la tragedia. Se n’è andata improvvisamente Lina Soragna Filiè, stroncata nella propria abitazione da un’emorragia cerebrale che ha reso inutile ogni disperato tentativo di soccorso. Grazie al forte slancio di generosità dei familiari, è stato dato il consenso all’espianto degli organi che permetteranno nuova speranza ad altre persone. Settantacinque anni, Lina Soragna era originaria di Reggio Emilia ma era arrivata in Toscana giovanissima, rimanendo a vivere a Forte dei Marmi e lavorando come cuoca all’allora Canniccia e in tanti ristoranti della zona. La sua grande abilità in cucina ne ha fatto infatti una delle figure più ricercate e quel carattere solare ed espansivo tutto romagnolo le ha permesso di farsi benvolere da tutti. Amava ballare, giocare a carte con gli amici e, soprattutto, assieme al marito Umberto Filiè, era una delle anime della Bocciofila di Forte dei Marmi che frequentava assiduamente. La sua scomparsa ha gettato nel dolore l’intera associazione: una tragedia improvvisa visto che non aveva manifestato particolari problemi di salute. Dando seguito ad un suo espresso desiderio, i familiari hanno permesso l’espianto degli organi: fegato, polmoni, reni e pelle sono l’ultimo prezioso dono che Lina, con quel temperamento generoso e solidale, ha fatto. Oltre al marito, lascia i figli Stefano e Angela e due nipoti. I funerali si svolgeranno domani alle 14 in Sant’Ermete.

Fra.Na.