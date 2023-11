La scomparsa di Lilia Pardini. Una delle ultime testimoni di S.Anna

Sant’Anna perde un’altra superstite. Memoria preziosa di un capitolo atroce della storia italiana. A 89 anni è morta Lilia Pardini: sopravvisse a nove anni di età alla fucilazione dei nazisti in località Coletti, dove morirono la madre Bruna, e dopo giorni di agonia, le sorelline Anna di 20 giorni e Maria di 16 anni. Fu la sorella maggiore Cesira, Medaglia d’oro al merito civile scomparsa il primo aprile del 2022, che la salvò, con l’altra sorella Adele e Paolo Lencioni. Lilia ha vissuto tutta la vita con un cruccio: quello di non esser potuta diventare madre, a causa – come raccontava - di un feroce calcio inferto alla pancia da un nazista durante l’eccidio. Da giovane era stata anche una bracciante nei campi e poi una casalinga, ha abitato per tutta la vita fra Valdicastello e Pietrasanta. "Inizialmente abitava vicino a quella che oggi è la Carducciana e un tempo fu il bar Nella – ricorda la nipote di Lilia, Isabella -poi alla morte del marito, Lido Lazzeri, nel ’90, aveva comprato un appartamento a Pietrasanta, ma da circa 8 anni era tornata a Valdicastello e viveva con la sorella Licia Pardini, che ci ha lasciato il 27 novembre del 2022". Licia si salvò insieme all’altra sorella, Siria, e ai fratelli Vinicio e Vittorio che insieme al padre Federico erano a Sant’Anna in località Cacciadiavoli.

Lilia, finché ci è riuscita non è mai mancata ad ogni cerimonia pubblica a Sant’Anna di Stazzema, oggi Parco nazionale della Pace. C’era una frase che ricordava con lucidità di quel maledetto giorno: "Vai al muro con gli altri". Fu il grido di un italiano, lì con soldati della Ss quel giorno a Sant’Anna, che aveva rivolto a sua madre. C’è una foto poi, emblematica, che ritrae Lilia che porge la mano a Giorgio Napolitano, quando da Ministro degli interni salì al Sacrario di Col di Cava. "Sono giorni tristi perché segnano ancor di più il passare del tempo – commenta Graziano Lazzeri, dell’Associazione Martiri di Sant’Anna e figlio di Adele Pardini – e segnano la perdita dei testimoni oculari di quei fatti. Per noi è una ferita perché ci mette sempre più di fronte alla realtà: senza i superstiti la trasmissione della memoria è ancora più difficile".

Nello stesso fatto accaduto in località Coletti morì la bambina più giovane della strage di Sant’Anna, Anna Pardini, a cui è dedicata la piazza d’ingresso al Parco nazionale della Pace e la cappellina. La testimonianza di Lilia Pardini è tra quelle raccolte nel libro di Oliviero Toscani “I bambini ricordano”. I funerali oggi alle 15 alla Pieve di Valdicastello.

Fra.Na