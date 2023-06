La scomparsa di Italia Tognetti Era la mamma dei fratelli Meccheri

Per tutta la vita ha sostenuto con forza – traducendolo in azioni filantropiche – il fardello del dolore più grande: la morte dei tre figli. E’ scomparsa a 89 anni Italia Tognetti, mamma dei tre fratelli Meccheri, Francesca, Stefano e Silvia, rispettivamente di 22, 20 e 17 anni, morti il 21 febbraio del 1982 in un incidente stradale mentre stavano tornando da una festa rionale del Carnevale di Viareggio; poco prima della mezzanotte impattarono contro un altro mezzo all’altezza dello svincolo autostradale. E fu proprio mamma Italia, nel sentire il viavai di sirene vicino casa ad avere subito la fatale intuizione. Giovani contradaioli del Ponte, a loro il mondo del palio ha dedicato il trofeo Meccheri che dal 1982 viene assegnato al miglior gruppo musici all’interno del corteo storico. Oltre al trofeo di vela Stefano Meccheri del Circolo vela Forte dei Marmi.

Italia è nata da una famiglia numerosa, con i fratelli Roma, Anna, Baldo, Franco e Pietro Paolo (patron di Ipersoap), da tempo era vedova del marito Elia, titolare di una ditta artigiana a Ponte di Tavole, dove hanno vissuto. Quella tragedia immensa, che ha segnato la Versilia tutta, è diventata motivo per dedicarsi agli altri, soprattutto ai giovani: per tanti anni la sua casa e stata sempre aperta per accogliere chi aveva dei bisogni. Tante sono le opere che ha sostenuto come la realizzazione del reparto dialisi alla Croce Verde di Forte dei Marmi, la Casa dei giovani alla Croce Bianca di Querceta, il sostegno ai bambini cardiopatici provenienti dall’Africa al l’ospedale Pediatrico di Montepepe, così come l’immancabile supporto ai medici che andavano ad operare nei Paesi poveri. Per lungo tempo ha preso in affido un ragazzo e a molti altri – con silenziose donazioni – ha pagato rette scolastiche e libri per permettere loro di studiare. Quasi una missione per Italia, per dare un senso allo straziante triplice lutto: una storia così incredibilmente tragica che colpì nell’animo anche Papa Giovanni Paolo II, tanto da convocarla in udienza nel 1982. Da tempo Italia Tognetti si era ritirata a casa. I funerali si terranno domani alle 16 a Querceta. "Avrebbe avuto piacere di non ricevere fiori – evidenziano i familiari – ma concrete opere di bene a favore dei meno fortunati".

Francesca Navari