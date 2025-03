La scomparsa di Gallione. Un dirigente di banca e un esempio di signorilità

Un signore tanto nella vita professionale quanto in quella privata. Un uomo animato da sani principi e impegnato nel portare avanti idee e progetti in grado di valorizzare Viareggio. Questo era Alessandro Gallione, ex presidente del Rotary club e della Fondazione Artiglio che è deceduto ieri mattina a 75 anni lasciando un’importante eredità culturale. Gallione aveva lavorato alla Cassa di Risparmio di Lucca completando una carriera da dirigente apicale sia all’interno dell’istituto che della Fondazione Cr Lucca. Era stato anche direttore della Imt, la scuola universitaria privata di Lucca. Enorme il suo impegno anche sociale per la città di Viareggio.

Lo ricorda con affetto e commozione l’architetto Bruno Ulisse Viviani, suo amico personale con cui aveva portato avanti tante iniziative con il Rotary e con la Fondazione Artiglio. "Ci ha lasciato una persona che ha svolto nella sua professione e all’interno della nostra comunità ruoli di primaria importanza – dice l’architetto Bruno Ulisse Viviani – raggiungendo importanti traguardi in ogni ambito in cui è stato chiamato ad operare. Voglio però ricordare il mio caro amico Alessandro anche per le sue immense qualità umane, per la sua signorilità, la sua educazione, la sua generosità ed il rispetto che sempre guidava le sue azioni. Chi come me ha avuto la fortuna di essergli amico, un’amicizia vera e sincera, e di essere stato al suo fianco sa di cosa parlo. Alessandro per me è stato e sarà sempre un esempio di vita, un esempio che ho cercato di seguire e ancor più adesso seguirò. Un uomo guidato da grandi valori, onesto, rispettoso e soprattutto leale … principi questi ormai desueti, calpestati spesso per mera convenienza e che invece dovrebbero guidare tutti noi. Di lui desidero ricordare i tanti progetti e i risultati assieme conseguiti nel Rotary Club e nella Fondazione Artiglio Europa, progetti portati avanti con uno spirito di servizio, a favore della nostra comunità e al di sopra di ogni interesse personale, che sempre lo ha contraddistinto e che ci accumunava. Per questo motivo la scomparsa di Alessandro – conclude l’architetto Viviani – non è solo una grave perdita per la famiglia e per tutti i suoi amici e conoscenti, ma anche per tutta la comunità. In questo per me difficile anno, ho perduto non solo un amico, che non dimenticherò mai, ma anche un altro importante punto di riferimento. Ciao Alessandro, ciao caro amico mio".

Alessandro Gallione lascia la sorella Patrizia e le figlie Alessia, giornalista de La Repubblica e Cristiana, infermiera professionale al Pronto Soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. La salma sarà esposta nelle sale mortuarie della Croce Verde di Viareggio oggi dalle 15 alle 19 e domani mattina dall’apertura fino alle 13. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella basilica di San Paolino.

Paolo Di Grazia