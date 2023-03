La scomparsa di Avio Pieri Superstite della strage "Perdiamo un testimone"

Sant’Anna deve dire addio ad un altro dei superstiti della strage del 12 agosto 1944: Avio Pieri. Classe 1936, Avio è stato tra i pochi sopravvissuti a non aver mai abbandonato il paese, abitando proprio in quella stessa casa nel borgo di Sennari con la moglie, Graziella Berretti, altra superstite dell’eccidio. E’ stato una persona riservata e schiva ma molto apprezzata in paese per il suo essersi messo sempre a disposizione della comunità (infatti aiutava spesso nei lavori di muratura, essendo un abile artigiano). Ha lavorato con ruoli di responsabilità al giacimento minerario Edem di Monte Arsiccio, la società che dal 1935 ha gestito diverse miniere dell’Alta Versilia. Proprio lunga e faticosa attività svolta in miniera ebbe ripercussioni molto gravi sulla sua salute provocandogli la silicosi. Quel 12 agosto 1944 era un bambino di soli 8 anni e si trovava con il fratello maggiore, Viliano, a Sennari dove fu rastrellato con altri abitanti (25 persone in tutto, donne e bambini). Furono messi tutti al muro, presumibilmente per un’esecuzione; poi sopraggiunse un ufficiale tedesco che indirizzò il gruppo sul sentiero verso la piazza della Chiesa: lì li avrebbe attesi una morte certa con una prevista fucilazione collettiva. Arrivati ad un bivio, il soldato invece li indusse a scegliere velomente il percorso che scendeva verso il basso, in direzione di Valdicastello, invece che condurli alla piazza. Un gesto che salvò la vita ad Avio e al gruppo e che Pieri ha sempre raccontato con grande commozione, evidenziando la grande fortuna che – a differenza di tanti suoi compaesani – gli aveva permesso di sopravvivere.

"Perdiamo purtroppo una persona che è sempre rimasta profondamente legata a questo paese, a cui tutti erano veramente affezionati – ricorda il sindaco Maurizio Verona – e con lui se ne va un altro pezzo importante della storia e della memoria di Sant’Anna di Stazzema. Ogni volta che contiamo la perdita di un sopravvissuto ci impoveriamo di un contributo di ricordia davvero prezioso". Lascia la moglie Graziella e i figli Mauro ed Elide. Il feretro giungerà stamani alle 10 a Sant’Anna e il funerale si terrà questo pomeriggio alle 15:30 alla chiesa del paese. Ad esprimere cordoglio, oltre al sindaco, tutta la giunta ed il consiglio comunale, il Museo Storico, il Parco della Pace e il paese intero "che ricordano con commozione ed affetto la figura di Avio".

Fra.Na.