La scomparsa di Alessandro Volpe Burlamacco piange il suo ingegnere

Istrionico, vulcanico. Passionale e scorbutico. Geniale, alle volte. Pensi ad Alessandro Volpe e ti viene in mente un personaggio uscito da un film della commedia all’italiana, magari partorito da Mario Monicelli. Eppure Alessandro Volpe era incredibilmente vero, e quasi non riesci a credere che non ci sia più. Portato via all’affetto dei suoi cari (lascia la moglie Titti, i figli Valentina e Lorenzo e una schiera di nipoti) da un brutto male, contro cui ha vanamente combattuto negli ultimi tempi.

Alessandro Volpe è stato l’ingegnere per eccellenza del Carnevale di Viareggio. L’uomo che per diversi lustri, dagli anni Ottanta in poi, ha sovrainteso a tutti gli aspetti tecnici della manifestazione, dal collaudo delle costruzioni fino all’allestimento del circuito. Un gran professionista che ha dato tanto alla manifestazione e che ha contribuito alla sua crescita. Un uomo dall’intelligenza acuta. Mai banale, sapeva trovare le soluzioni a ogni problema. Con la logica e il buon senso. Per questo in Cittadella tutti lo amavano e lo rispettavano. A iniziare dai carristi. Anche se non ce n’era neanche uno che, almeno una volta all’anno, non avesse avuto da ridire con lui. Memorabili gli scambi di opinione (eufemismo) con Arnaldo Galli. Oppure i litigi infiniti con il presidente della Fondazione Elio Tofanelli.

Del resto Alessandro Volpe aveva un carattere tutto particolare. Scorbutico. E prepotente, alle volte. Ci potevi litigare una giornata intera (poi tanto aveva sempre ragione lui...), però alla fine ci ridevi su. Perché era un uomo che sapeva stare in compagnia. La battuta sempre pronta, la capacità di essere al centro dell’attenzione. Sapeva vivere, Alessandro. E la sua vita se l’è vissuta e goduta. Ed è forse questa sua genuinità e spontaneità il ricordo più bello che lascia.

"A lui devo praticamente tutto. Se oggi sono qua – dice con una voce rotta da un po’ di emozione l’attuale direttore dei corsi del Carnevale Paolo Polvani – Lo devo a lui. Entrai nel suo studio in piazza Manzoni nel 2000, praticamente il giorno dopo la laurea. E sono sempre rimasto lì. Ho imparato tutto da lui. Aveva i suoi pregi e i suoi difetti, come ognuno di noi, ma ha dato un grande contributo al Carnevale".

Paolo Di Grazia