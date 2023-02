"La scaramanzia ci ha portato bene" I Lombardi riconquistano la Prima

di Michele Nardini

Corno rosso ben stretto nella mano, Carlo Lombardi guida la festa a ritmo di musica. "La scaramanzia ci ha portato bene", scherza... ma forse neanche troppo perché il primo posto del suo ‘Occhio al malocchio… non è vero ma ci credo’, vale a lui e a suo figlio Lorenzo il ritorno in prima categoria, dopo la retrocessione del 2020.

Un successo tutto sommato meritato per una costruzione allegorica che ha portato all’attenzione del Carnevale una satira sul costume italiano, basato su antiche credenze popolari, su scaramanzie che ancora condizionano l’immaginario popolare malgrado un mondo sempre più iperveloce e tecnologico. "Ce l’aspettavamo – è il commento di Carlo Lombardi – questo successo è stato il coronamento di un percorso che ci ha riportato meritatamente in prima categoria. Io e mio figlio abbiamo già molti progetti per i prossimi anni, siamo felicissimi di poterli portare a compimento". Nessun malocchio ha quindi frenato l’ascesa dei Lombardi, che fanno il bis dopo il primo posto conquistato nel 2021 con ‘Uno, nessuno e centomila’, costruzione ispirata alla poetica di Luigi Pirandello. E in mezzo a tanta gioia, Carlo ha una dedica speciale per questo grande risultato. "Il primo pensiero va ad Alessandro Garbocci, un ragazzo che ci ha lasciato due anni fa. Alessandro era uno di famiglia, ha lavorato molti anni con noi, stasera sarebbe stato il più felice...".

Anche per Massimo e Alessandro Breschi il ‘purgatorio’ della seconda categoria è durato solo tre anni. Il secondo posto conquistato con l’opera allegorica ‘Goodbye blue sky. L’amore vince su tutto’ garantisce ai due fratelli il meritato ritorno nella categoria dei Giganti (vinta nel 2015 con ‘Quello che non vorrei vedere’, una delle costruzioni più suggestive dell’ultimo decennio). "È stato un bel duello con i Lombardi – commenta Massimo Breschi – penso che entrambi i carri meritassero la vittoria. Ci prendiamo questa seconda piazza e, cosa più importante, la prima categoria che un po’ ci è mancata...". L’opera dei fratelli Breschi ha convinto anche la temibile giuria popolare. Ispirandosi a una famosa illustrazione dell’artista francese Raymond Peynet, realizzata in piena seconda guerra mondiale, i fratelli Breschi hanno contestualizzato il contrasto tra i due innamorati seduti sulla panchina e il male che attanaglia il mondo, rappresentato da un mostro demoniaco pronto a interrompere l’idillio d’amore. Come ottanta anni fa, l’inferno si nasconde dietro la felicità ma l’amore è capace di vincere su tutto. "Ripartiamo con grande entusiasmo – conclude Breschi – convinti che la nostra idea di Carnevale possa ottenere ancora importanti riconoscimenti, anche in prima categoria".