"La sanità deve restare pubblica". L’appello di Federico Di Sacco. Il medico vince lo Scaglietti-Dini

Ha ritirato il riconoscimento con tanta commozione, ha raccontato il suo forte legame con la Versilia, da cui si sente “adottato“, e ha colto l’occasione per difendere pubblicamente la sanità pubblica esprimendo preoccupazione per la crescente privatizzazione del servizio. Una giornata speciale e indimenticabile quella che ha visto Federico Di Sacco protagonista della cerimonia della quarta edizione del premio “Scaglietti-Dini“, istituito dal professor Fernando Colao, docente di patologica ortopedica alla “Sapienza“ di Roma, e allestita sabato nella sala consiliare del municipio. Il giovane medico, di 32 anni, è specializzando in ortopedia e traumatologia all’università di Pisa ed è stato premiato per uno studio sull’utilizzo del teriparatide nella prevenzione del ritardo di guarigione ossea e della pseudoartrosi. Ricerca che gli è valsa una borsa di studio del valore di 1.500 euro e la possibilità di frequentare un corso di formazione di 300 ore in sala operatoria chirurgico-ortopedica di cliniche o ospedali.

"Sono nato a Pisa – ha detto ai presenti – ma mi sento versiliese d’adozione ed è un piacere ancora più grande ricevere questo riconoscimento a Pietrasanta, luogo molto caro a me e alla mia famiglia. Purtroppo la nostra sanità, soprattutto sul ramo chirurgico, sta spingendo verso il settore privato. Credo che così si stia perdendo l’obiettivo primario, cioè la salute del paziente. Voglio seguire sempre la persona e voglio farlo qui, in Toscana, nella mia terra: ringrazio il professor Colao e il Comune per questo premio dedicato a due luminari della scuola fiorentina che hanno formato numerosi specialisti, compresi diversi colleghi di Pisa". Il premio è dedicato infatti ad Oscar Scaglietti e Piero Dini, insigni docenti universitari della facoltà di medicina e chirurgia di Firenze. "Pietrasanta è la capitale delle arti – ha aggiunto il sindaco Alberto Giovannetti – e anche la medicina va considerata come tale. E come ogni attività artistica deve essere coltivata con molta cura: non solo da parte di chi la intraprende direttamente ma anche dalle istituzioni, per quanto in loro potere. Noi vogliamo continuare su questa strada, sperando che il seme che gettiamo con questa iniziativa possa aiutare i giovani talenti toscani della medicina a crescere, senza essere costretti a cercare opportunità migliori in altri Paesi".