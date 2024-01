"La sabbia non paga le bollette". Pescatori, nella rete c’è la protesta

Si sono portati da Viareggio le cassette di sabbia, quella che da inizio novembre intasa la bocca del porto e impedisce ai grandi pescherecci di uscire in mare. I pescatori giunti in treno hanno sfilato fino a via Cavour, davanti al Palazzo del Pegaso, per sollecitare la Regione a dare soluzione immediata al loro dramma: scavare i bassi fondali con una draga più efficace di quella ingaggiata dall’Autorità portuale regionale; e finanziare i ristori ai lavoratori ridotti alla canna del gas. Slogan, striscioni e fischietti. Ma hanno di nuovo sbattuto la testa contro i muri di gomma della politica toscana. A inizio anno, invece, per l’insabbiamento il motopesca Milù aveva sbattuto sulla scogliera dell’approdo.

Speravano di incontrare il presidente Eugenio Giani, invece sono stati ricevuti dall’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. E sono tornati a Viareggio totalmente delusi, come racconta Antonella Malfatti, presidente della Cittadella della pesca che gestisce l’ormai deserto mercato ittico: "Baccelli ha ripetuto la solita storia, sta cercando di anticipare l’arrivo di una draga grande. Nonostante la nostra prima Pec sia stata inviata a Giani il 16 novembre scorso, l’Autorità portuale ha previsto l’escavo principale solo a marzo. L’assessore ha anche detto chiaro e tondo che sarà impossibilde risarcire i pescatori delle giornate di lavoro perso. Ora basta, daremo battaglia legale".

La rottura è avvenuta sulla via del ritorno a Viareggio, quando è uscita la dichiarazione di Eugenio Giani sulla manifestazione di protesta: "Bisogna superare la logica del “piove governo ladro“. Che colpa ne ha la Regione se c’è una mareggiata che porta a insabbiare un pò di più l’accesso al porto per i pescatori? Noi ci mettiamo la draga che sta lavorando e ho assicurazioni tecniche che riesce a creare quel canale nel porto per poter uscire e rientrare". Il governatore ha anche ricordato l’affidamento dei lavori del sabbiodotto, opera da circa 7 milioni che dovrebbe risolvere il problema definitivamente. Limitandosi alla sola Autorità portuale commissariata, se ne parla da almeno due anni, durante i quali c’è stato lo scontro di Giani col sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, superato dal protocollo d’intesa firmato lo scorso 1° dicembre.

Alessandro Rosselli, commissario dell’Autorità, ha redatto una lunga nota sul lavoro fatto e sulle assicurazioni di accesso al porto. La Capitaneria invece ha emesso un avviso di pericolo per i naviganti. I quali, per entrare e uscire, devono zigzagare dall’imboccatura a piazza Mazzini, attraverso secche laterali fino a 2 soli metri di profondità, ma senza boe segnaletiche. Gli yacht passano perché possono pagare sub e pilotine con l’ecoscandaglio, i pescatori no.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia: "Dopo la visita baldanzosa del presidente Giani in porto, i pescatori si ritrovano l’approdo nuovamente insabbiato. Parliamo di 39 imbarcazioni per la pesca a strascico (una è quella finita sugli scogli, ndr), un altro centinaio di attività di pesca artigianale, 200 lavoratori diretti senza contare l’indotto, e un fatturato annuo di oltre 5 milioni di euro drasticamente ridotto dall’inagibilità".