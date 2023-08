La rivoluzione del giovedì Nuova raccolta al mercato

L’obiettivo "Zero Waste" passa anche dalle bancarelle degli ambulanti. Debutta oggi dal mercato del giovedì, tra il centro e la Passeggiata, l’iniziativa "Mercato a rifiuti zero" promossa da Sea Risorse. L’azienda, presieduta da Valentina Ceragioli, sarà presente questa mattina sul Belvedere delle Maschere – dalle 7 alle 10 – per consegnare i kit con i sacchi per la raccolta dei rifiuti a tutti i commercianti. Una dotazione che dovrebbe bastare per tre mesi, al termine della quale gli ambulanti dovranno andare a rifornirsi nella sede dell’azienda dei rifiuti in via dei Comparini.

Fino a ieri nei mercati settimanali che girano la città era prevista solo la sola raccolta differenziata della carta e del cartone, alla quale si aggiunge ora quella del multimateriale leggero. Dunque negli appositi sacchi di carta riciclata dovranno essere conferiti i cartoni di imballaggio spezzati e piegati, mentre nei sacchi di plastica riciclata (quelli gialli, sempre forniti da Sea Risorse) dovranno finire imballaggi in plastica o metallo, quindi buste, grucce, lattine, bottigliette...

I vari sacchi dovranno essere poi lasciati a terra, nei limiti della postazione assegnata ad ogni ambulante, pronti per essere raccolti dagli operatori. Gli ambulanti – secondo il nuovo regolamento – possono conferire rifiuti differenziati e indifferenziati prodotti solo al mercato di Viareggio, e l’indifferenziata (prodotta solo nel corso dell’attività della mattina) dovrà essere gettata in sacchi neri di dimensioni 60 per 65, anche questo fornito da Sea.