La rivolta dei pescatori Sirene contro l’Europa "Impone regole assurde"

di Alice Gugliantini

"La pesca a strascico è sotto attacco. Il Piano di Azione dell’Unione europea va fermato sul nascere". Ad affermarlo Danilo Di Loreto, responsabile toscano di Coldiretti Impresapesca. Ieri a Viareggio e Porto Santo Stefano i pescherecci hanno suonato le sirene per lanciare l’allarme. Una mobilitazione che riguarda tutta l’Unione Europea con l’hashtag #SOS_EU_Fishing per tutto il weekend che precede la giornata dell’Europa del 9 maggio. L’obiettivo è far arrivare la protesta a Bruxelles e al commissario alla Pesca ed all’Ambiente Virginijus Sinkevicius, le cui nuove linee di indirizzo ad integrazione della Politica Comune prevedono provvedimenti choc per la flotta Italia. La misura più dirompente è il divieto del sistema di pesca a strascico che rappresenta in termini di produzione ben il 65% del pescato nazionale, operando di media non più di 130 giorni all’anno, secondo l’analisi di Coldiretti Impresapesca. Ma le nuove linee prevedono anche la restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% di quelle attuali, con scadenze ravvicinate nel 2024, nel 2027 per concludersi nel 2030.

Solo in Toscana il settore della pesca a strascico vale 30 milioni di euro, il 60% dell’intero fatturato sviluppato dalla pesca in regione. "I numeri parlano chiaro — specifica Di Loreto — le imbarcazioni a strascico sono meno del 20% ma rappresentano il 60% del fatturato e della varietà di pesce pescato. Lo stop a questa pratica porterebbe a un aumento dell’import che già rappresenta l’80% e un aumento vertiginoso dei prezzi del pesce proveniente dalla piccola pesca che non riuscirebbe a portare così tanto pescato: i numeri lo fa lo strascico. Questa non è una battaglia di parte: colpisce tutti i cittadini, oltre che il comparto". Per Di Loreto il piano presentato dall’Unione europea è un attacco alle nostre tradizioni e all’economia.

Oggi con le moderne tecnologie questo è possibile. Invece si vuole andare incontro a una visione ormai passata che mina la sostenibilità economica e sociale di molti. Questo è estremismo green. Ci può invece essere un equilibrio tra il pescato e quello in mare. Già oggi ci sono delle regole molto ferree per non scendere sotto al rendimento minimo sostenibile". Il punto ora è far sì che questo piano non arrivi a discussione e non venga approvato. "La nostra battaglia ora si sposta in Europa dove per il 9 maggio, festa dell’Unione, manderemo dei nostri video e delle nostre testimonianze. Di sicuro va bloccato sul nascere".

L’eliminazione della pesca a strascico senza che siano state peraltro previste risorse adeguate per la riconversione significa per l’Italia, calcola sempre Coldiretti Impresapesca, la rinuncia ai 23 del pescato nazionale, aggravando ulteriormente una situazione che nel 2022 ha visto arrivare in supermercati e ristoranti del nostro paese oltre 1 miliardo di chili di prodotto straniero tra fresco e trasformato, pronto spesso per essere servito come tricolore nei ristoranti.

Alle importazioni selvagge e alle scelte Ue si sommano anche gli effetti combinati del surriscaldamento, dei cambiamenti climatici e di una burocrazia comunitaria sempre più asfissiante, con il risultato – spiega Coldiretti Impresapesca – che nello spazio di un trentennio sono già scomparsi il 33% delle imprese e ben 18.000 posti di lavoro, con la flotta ridotta ad appena 12mila unità. E intanto bussa già alla porta il pesce in provetta dove l’ultima deriva arriva dalla Germania con i primi bastoncini di sostanza ittica coltivati in vitro.