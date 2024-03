La riunione per la pace. Dalla piazza di Sant’Anna un appello internazionale

Microfono libero per “gridare pace”. E’ stato il senso della manifestazione annunciata per ieri mattina in piazza a Sant’Anna: presenti i sindaci Maurizio Verona, Marcello Pierucci e Simona Barsotti dei comuni di Stazzema, Camaiore e Massarosa, che avevano promosso l’iniziativa, l’Associazione Martiri di Sant’Anna, e altre associazioni. È intervenuto anche uno studente del Liceo Chini di Lido di Camaiore, esprimendo la sua solidarietà nei confronti dei coetanei presi a manganellate a Pisa la settimana scorsa durante una manifestazione pacifica. Erano stati invitati anche gli studenti del Liceo Artistico Russoli di Pisa e altri ragazzi coinvolti nella carica della polizia, ma non hanno partecipato perché impegnati in altra iniziativa pubblica. "È emersa la necessità di ascoltare i bisogni dei giovani studenti, soprattutto nelle occasioni in cui si interessano e sono parte attiva nei confronti di tematiche importanti e virtuose quali i diritti universali dell’uomo e la pace – hanno spiegato i tre primi cittadini della Versilia -. I liceali e gli universitari di Pisa erano scesi in piazza per dire basta alle guerre. E oggi rivendicano la possibilità di manifestare liberamente, con in mano il tricolore e la Costituzione italiana". Durante la mattinata hanno preso parola anche Graziano Lazzeri e la superstite Adele Pardini per l’Associazione Martiri di Sant’Anna, l’onorevole Carlo Carli, il viareggino Adriano Barghetti che ha anticipato la volontà di realizzare un carro del Carnevale dedicato alla pace. "Si avverte un clima avverso ad uno dei capisaldi della democrazia, la libertà di espressione – hanno aggiunto i sindaci – sulla quale vogliamo richiamare il governo ad una riflessione: si possono avere anche posizioni diverse, non condivisibili, ad esempio sui conflitti in corso in Europa e in Medio Oriente. Determinati avvenimenti, come quello di Pisa, forse accadono anche per questo clima avverso. Siamo convinti che tutti i livelli delle forze dell’ordine vadano sostenuti, ad esempio economicamente con stipendi consoni, o con turni non proibitivi. Siamo tutti con loro. Infine, siamo anche con gli studenti che sono scesi in piazza perché volevano alzare l’attenzione su una situazione, chiedendo che venga affrontata senza un conflitto armato, ma con l’impegno delle diplomazie internazionali".

Francesca Navari