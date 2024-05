La Riserva di pesca deve chiudere. Cormorani killer divorano i pesci

Un branco di cormorani killer ha mangiato tutti i pesci della Riserva medicea. Che domenica sarà chiusa definitivamente per mancanza delle trote. Quel progetto di valorizzazione ambientale e dell’eco sistema varato appena un anno fa lungo il fiume e seguito dai volontari delle associazioni Fly Club 90 Versilia e Mosca Club Apuano, pare destinato a naufragare se amministrazione comunale e Regione non si attiveranno. "E’ necessario che consentano un abbattimento regolamentato dei cormorani" lancia l’appello Gionata Paolicchi, responsabile della Riserva, che dopo continue re-immissioni di pesci dentro il Vezza per quella continua mancanza di fauna, ha scoperto la causa della devastazione della Riserva. "Abbiamo aperto nel marzo 2023 – ricorda – con 2 quintali di pesci e dopo un mese già non c’erano più trote ma non capivamo il motivo dato che dutante il giorno non si avvistavano volatili pericolosi in giro. A novembre siamo stati costretti ad una seconda immissione di 300 pesci e dopo pochi giorni non c’era più una trota. Il 20 aprile abbiamo effettuato la terza immissione di un quintale e mezzo di trote, per un totale quindi di 4 quintali e mezzo in un anno. Tradotto economicamente: 4500 euro che le associazioni hanno speso e che solo in parte sono riuscite a recuperare con l’attività di pesca".

La scoperta dei cormorani killer è stata fatta casualmente una mattina alle 5,50 quando i volontari hanno visto un branco di circa 20 esemplari che è finito in acqua devastando la Riserva. "Il 22 aprile abbiamo riaperto la stagione – prosegue Paolicchi – che sarebbe dovuta proseguire fino a giugno. Invece dovremo chiudere, e per sempre, se non ci sarà soluzione. Seravezza rinuncerà ad un indotto che la riserva è stata capace di creare attraverso la valorizzazione della cultura della pesca: infatti sono arrivate persone da tutta Italia e dall’Europa, tanto che nel primo mese di apertura sono stati rilasciati ben 150 permessi. Ci dispiace anche per bar e ristoranti e per il Comune che ha creduto nel progetto senza dover sostenere investimenti. Adesso però – incalza Paolicchi – è necessario che le istituzioni ci aiutino. Amministrazione comunale e Regione potrebbero consentire l’abbattimento regolamentato dei cormorani che è l’unica strada percorribile, come avvenuto in altre località italiane. L’alternativa è chiudere per sempre la Riserva perchè non può reggersi sempre e comunque sui soldi dei pescatori".

Francesca Navari