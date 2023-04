La rinascita delle zebre Una società modello e la lenta risalita in alto

Concede il "bis" in due anni dall’ennesima rinascita il Viareggio Calcio che sta continuando secondo cronoprogramma la risalita partita dal basso nel pallone dei dilettanti. Quella di ieri (con la vittoria del campionato di Prima categoria con una giornata d’anticipo e dopo un’avvincente corsa a due col Romagnano) è stata una bella festa, colorata di bianconero e di sorrisi, con le note del Carnevale a far da sottofondo. Al triplice fischio della gara stravinta 5-0 contro l’Atletico Lucca (... che soddisfazione per i viareggini più veraci quella di vincere il titolo proprio contro una squadra rossonera lucchese) al Marco Polo Sports Center sono iniziati i festeggiamenti coi giocatori che si sono riempiti di schiuma spray rincorrendosi per tutto il campo, sfoggiando le magliette celebrative (recitanti la frase: "Per quanta strada ancora c’è da fare... amerai il finale") e rendendo il giusto tributo alla tifoseria ultras e non solo che ha contornato l’impianto. E mentre anche la maschera simbolo di Viareggio ha voluto esserci, arrivando appena in tempo a bordo della “BurlaCar“ dalla vicina Cittadella dove si erano tenute le premiazioni del Carnevale 2023, la scena più bella è stata però vedere tanti bambini felici entrar sul rettangolo verde ad abbracciare i propri beniamini della prima squadra, col portierecapitano (bandiera vivente del calcio viareggino) Andrea Carpita che li ha incoraggiati facendosi capocoro.

Ma al di là della più rapida possibile riconquista di categorie una dopo l’altra, per accelerare la scalata verso un futuro che richiede il professionismo del passato (il ricordo Esperia è lì sempre vivo) o quantomeno una Serie D di livello, la cosa più importante è aver ricostruito dalle fondamenta che sono il settore giovanile oltre all’impiantistica... e su questo fronte c’è tanta voglia di stadio dei Pini, col tifo zebrato che merita di tornare nella propria culla naturale e dove la squadra possa sentirsi veramente a casa.

Smaltita la sbornia dei festeggiamenti (... vincere non è mai facile, specialmente quando hai tutta la pressione addosso di doverlo fare quasi per forza) si inizierà a progettare la prossima stagione nel campionato di Promozione, cercando con i giusti rinforzi mirati di fare il "tris" per riconquistare intanto l’Eccellenza, capendo poi quale struttura ai vertici dirigenziali la società dell’attuale presidente Giuliano Tomei si vorrà dare.

Simone Ferro