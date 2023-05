La rinascita del teatro Raccolte mille firme

Sono oltre mille le firme raccolte dal comitato 840 che chiede la ripaertura del teatro Politeama. Comitato 840 perché tanti erano gli spettatori che il Politeama poteva ospitare. Questo Comitato 840 si è fatto promotore di una raccolta firme per la riapertura, ed ha ricevuto oltre 1000 consensi, "segno – sostengono i promotori – di un malcontento generale. Vogliamo risposte chiare: vogliamo sapere che cosa sta facendo la giunta municipale perché si possa pensare che il teatro Politeama possa riaprire, se si sta perseguendo questo obiettivo prioritario".

Il Comitato 840 vuole sapere a che punto è l’iter per la messa in sicurezza e se c’è la volontà politica di restituire un teatro a una comunità "che in quella struttura – ribadiscono i promotori della raccolta firme – identifica parte della propria storia. La candidatura a Capitale della Cultura impone un percorso di rinascita culturale? Perché in occasione del centenario della morte di Puccini, Viareggio vive le diatribe tra amministrazione e comitato per tali celebrazioni, ma non ha il suo teatro più importante? Questo è il secondo comitato che si è costituito per il Politeama; non sarà l’ultimo. La città – proseguono – vuole riappropriarsi di un luogo che le appartiene. I segni di cedimento ci sono tutti: é ormai chiuso da più di quattro anni, sta andando in rovina, il deterionamento dovuto all’abbandono ha preso il sopravvento sulla struttura ad oggi transennata, con il soffitto pericolante, in preda al degrado; un brutto biglietto da visita per il turista, per le attività circostanti, per gli stabilimenti balneari e i cittadini".