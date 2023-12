La rigenerazione dell’ex Camp. Affidato l’incarico per il collaudo

La milionaria rigenerazione dell’ex Camp di via Marconi segna un nuovo tassello all’interno di un percorso che dovrebbe vedere la luce nel 2026 con la nascita di un nuovo polo espositivo e culturale. La novità è l’assegnazione dell’incarico, da 18.500 euro, per effettuare il collaudo statico dello storico edificio, costretto negli ultimi anni a rivestire l’ingrato ruolo di umida e degradata sede dell’archivio del Comune, solo di recente trasferito nel municipio di piazza Matteotti. Il compito è stato assegnato all’ingegner Michele Vettori e come detto è un passo avanti verso la seconda vita di un immobile che ha fatto storia e che è destinato ad integrarsi nel tessuto culturale della Piccola Atene formando un nuovo “polo“ insieme all’attiguo municipio di piazza Matteotti, di fatto usato più a fini espositivi che istituzionali dopo il trasferimento di quasi tutti gli uffici all’ex ospedale Lucchesi. Inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, la rigenerazione dell’ex Camp costerà 5,5 milioni di euro, di cui 4,8 finanziati tramite Pnrr. Nei piani del Comune c’è la creazione entro il 31 marzo 2026 di una vera e propria galleria, come nelle grandi città, che accoglierà spazi destinati alla creatività degli artisti, esposizioni, sale riunioni e un bar.

Pensare, e questo è un aneddoto che pochi in città sanno, che la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana nel 2018 aveva messo sul piatto 10 milioni per prendere l’ex Camp in comodato per 50 anni al fine di riqualificarla e realizzare una sala congressi di cui la città è priva. Lo dimostra il fatto che per le borse di studio agli studenti l’istituto si rivolge sempre all’Una hotel di Lido di Camaiore, che ha una capienza di 700 posti contro i 450 del teatro di Pietrasanta. Ma l’ingresso della banca nel gruppo Iccrea ha reso problematico il reperimento di quella somma, facendo sfumare il progetto.