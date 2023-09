La riforma del demanio marittimo. Assemblea della Cna al Palace

La riforma del demanio marittimo e la continuità per le attuali imprese balneari saranno i due argomenti al centro dell’assemblea regionale dei Balneari promossa dalla Cna per questa sera (ore 21) all’Hotel Palace (via Flavio Gioia, 2) ed è prevista la partecipazione anche on line (www.cnalucca.it).

Sarà un confronto importante sullo stato dell’arte della Bolkestein che vedrà alternarsi sul palco molti politici del territorio insieme ai dirigenti nazionali e regionali della Cna. Sono previsti gli interventi di: Ilaria Piancastelli (presidente regionale Cna Balneari), Cristiano Tomei, (coordinatore nazionale Cna Balneari), Deborah Bergamini (Forza Italia), Elisa Montemagni (Lega), Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), Marcello Pierucci (sindaco di Camaiore), Bruno Murzi (sindaco di Forte dei Marmi), Francesco Persiani (sindaco di Massa) e Francesca Bresciani (vice sindaco di Pietrasanta). Le conclusioni saranno della presidente nazionale di Cna Balneari, Sabina Cardinali.