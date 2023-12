La ricostruzione dopo Ciaran: "Ristori anche per Torre del Lago"

Insieme alla provincia di Lucca, anche la frazione di Torre del Lago entra nel decreto di emergenza per l’ondata di maltempo a cavallo tra la fine di otto e novembre. E dunque potrà contare sui ristori per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha scoperchiato una ventina di abitazioni, precedendo di qualche ora l’arrivo del ciclone Ciaran. "Il Consiglio Regionale alle 2.30 di venerdì notte – spiega il consigliere della Lega Massimiliano Baldini –, dopo l’approvazione della manovra di bilancio, ha votato all’unanimità la proposta di legge 230 che prevede un impegno di 37milioni di euro a sostegno delle comunità e dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, includendo anche la frazione". Esprimono soddisfazione Alberto Pardini e Walter Ferrari, consiglieri comunali della Lega di Torre del Lago: "Temevamo che la nostra frazione potesse rimanere esclusa, ma grazie all’impegno comune non è accaduto. Sollecitiamo ora le famiglie e le imprese a formalizzare le domande al Comune ed alla Regione. E siamo a disposizione per ogni necessità".