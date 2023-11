La ricorrenza dei defunti. Floricoltura tra luci e ombre

Bilancio tra luci ed ombre per la floricoltura versiliese che attendeva come ogni anno la ricorrenza dei defunti per dare un po’ di ossigeno al settore. Le vendite sono state in linea con lo scorso anno, nessun calo drammatico ma nemmeno la corsa agli acquisiti che avrebbe potuto segnare in positivo un periodo che complessivamente non è dei più facili per i produttori.

“A pesare sono soprattutto le importazioni – spiega Massimo Gay responsabile Cia Versilia Confederazione Italiana Agricoltori - la concorrenza per le aziende del territorio è difficile da sostenere in quanto i costi di produzione e manodopera in altri paesi sono decisamente più bassi”. Da Cia Versilia però anche un monito: “In alcuni dei paesi da cui importiamo non c’è alcun rispetto per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei lavoratori. Pensiamoci quando acquistiamo, il km zero anche nei fiori non è solo un sostegno alle nostre realtà ma anche un piccolo gesto per cambiare un sistema destinato ad andare in crisi”.