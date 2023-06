La ricetta di Conti (Pd): "Più controlli e interventi a fogne e depuratore"

A Pietrasanta c’è attesa per l’esito delle controanalisi di Arpat alla foce del fosso Fiumetto, dov’è scattato il nuovo divieto di balneazione a causa dello sforamento dei parametri di entrambi i colibatteri (escerichia coli ed enterococchi intestinali). I campionamenti sono stati effettuati ieri e pertanto oggi dovrebbero essere comunicati i risultati. In caso di buon esito, farà seguito la revoca dell’ordinanza di divieto emessa dal sindaco Alberto Giovannetti.

Nel frattempo gli ennesimi divieti, che puntualmente piombano a inizio stagione, continuano a far discutere. Dopo lo sfogo dei balneari anche il mondo politico interviene per invocare soluzioni definitive. È il caso del consigliere Pd Nicola Conti. "Ciclicamente, con o senza piogge – scrive – a inizio estate le nostre coste sono interessate da divieti di balneazione compromettendo l’immagine turistica della Versilia e mettendo a rischio il futuro di molte persone impegnate in questo settore. Questo non fa che aumentare la responsabilità politica di chi governa Pietrasanta da oltre otto anni ininterrottamente". Il riferimento è alla giunta Giovannetti, che a parere di Conti deve fare di più per arginare il problema. "Se da un lato è necessario intervenire e finalizzare gli investimenti al depuratore del Pollino – prosegue – dall’altro è indispensabile investire nelle fognature. Bisogna intervenire all’origine dell’inquinamento: potenziare i depuratori biologici per evitare l’alterazione dei parametri, realizzare fogne nere per le zone abitate ancora sprovviste, ripristinare quelle obsolete divenute ormai colabrodo, che rilasciano reflui nei periodi di magra e drenano le acque di falda in quelli di morbida, e intervenire sugli scarichi abusivi che riversano nei corsi superficiali. L’amministrazione – conclude – si attivi per supportare Gaia nel reperimento dei finanziamenti destinati a depuratori e fogne, e per effettuare video-ispezioni o controlli coi traccianti per individuare gli scarichi abusivi".