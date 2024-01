La ricetta di Bruno Murzi: "Un cartellone unico e una stagione anticipata. Così intercettiamo turisti"

Sembrava dovesse piovere, invece i raggi del sole sono riusciti a fare breccia tra le nubi grigie cariche d’acqua. E anche la colonnina del mercurio è salita rispetto alle medie stagionali. Così il cappello di lana calato in testa diventa superfluo. Al bagno Laura, proprio accanto al pontile di Forte dei Marmi a fine mattinata e sino al primo pomeriggio, quando il sole lo consente, ci sono tante persone che approfittano delle sdraio per sedersi a leggere il giornale o un libro. E siamo solo al ventitre gennaio. "Sembra una cosa da poco e, invece, è proprio quello che serve per fare promozione", osserva il sindaco Bruno Murzi che è il presidente dell’Ambito turistico della Versilia. Seduto nel suo ufficio, questo big della cardiochirurgia pediatrica prestato alla politica, guarda fuori dalla finestra e sospira: "sa, non capisco quelli che continuano a dire che Forte dei Marmi era bella 50 anni fa...".

Perché non lo era?

"Eccome se lo era, è vero. Ma anche oggi le posso assicurare che è bella. E sa qual è il segreto?".

Prego...

"Forte dei Marmi non è cambiata. È cambiato il contenuto (ci sono ristoranti stellati, alberghi a cinque stelle, le boutique), ma non il contenitore (i bagni hanno conservato lo stile delle cabine, la pineta l’abbiamo tutelata, si gira ancora in bicicletta). Il paese è rimasto quello che era una volta. Per questo la gente si innamora di questa località e decide di venirci a vivere ora, nel 2024 o nel 2023. Non è che lo ha deciso 50 anni fa".

Perché tutta questo appeal?

"Perché è un posto dove si sta bene, dove si coniuga il buon vivere. Poi certo è anche famoso nel mondo e così gli americani e anche i russi (anche se con la guerra sono diminuiti) vogliono venire qui...".

Forte pigliatutto, quindi?

"Guardi, la realtà è più complessa. Da Viareggio a Seravezza, passando per Lido di Camaiore, Marina di Pietrasata, Forte dei Marmi e Pietrasanta questo è un unico territorio vocato per l’accoglienza e di grande richiamo".

Eppure l’estate scorsa gli operatori si lamentavano, dicevano che i turisti erano fuggiti altrove...

"I numeri dell’Istat hanno certificato tutta un’altra storia. Le presenze sono aumentate nel 2023 del 2,9 per cento e addirittura del 3,2 per cento rispetto al biennio. E non dobbiamo dimenticare che uscivamo da anni caraterizzati dalle grandi restrizioni della pandemia. Quella scorsa era la prima vera estate senzaparticolari limitazioni".

Perché quindi secondo lei gli operatori si lamentavano?

"C’è una tendenza per i nostri territorio a piangersi addosso, anche quando le cose vanno bene. Quello che serve è cambiare paradigma...".

In che senso?

"Dobbiamo invertire il nostro modo di pensare: aprire anche quando non c’è gente per invogliarla a venire. Se un albergo resta chiuso nel periodo del Carnevale non può, poi, lamentarsi. E lo stesso vale per il ristoratore che chiude sei mesi e apre solo in estate. Bisogna offrire opportunità anche fuori dalla stagione che non è ’’destagionalizzare’’ ma al contrario anticipare. Iniziare a lavorare già a febbraio, marzo e aprile al di là dei ponti o delle feste comandate. Una giornata come quella di oggi o di fine febbraio con sedici-diciotto gradi all’ora di pranzo per un finlandese o uno svedese è piena estate".

E questo secondo lei è sufficiente a portare turisti sul territorio?

"Anche questo. La mission dell’Ambito turistico è quella di omogenizzare il più possibile l’offerta turistica. Mettere a conoscenza gli operatori di quello che il territorio offre: non solo la ristorazione, i bagni, gli alberghi. C’è un ventaglio di declinazioni del turismo da quello sportivo a quello enograstronomico, da quello culturale a quello musicale, che vanno intercettati".

Secondo lei come?

"All’interno di un sistema. Ed è quello che stiamo facendo. I risultati iniziano ad esserci. Finalmente abbiamo un depliant unico con il calendario degli eventi. Quello che ancora non siamo ancora riusciti a fare, invece, è a costruire un cartellone tutti insieme evitando sovrapposizioni. Se una sera ho i bellissimi concerti di Pieve ad Elci e un super ospite alla Versiliana, piuttosto che un’opera al Pucciniano rischiamo di pestarci i piedi l’uno con l’altro. Ecco, dobbiamo lavorare per evitare le sovrapposizioni".

Ma oggi i turisti scelgno tutto da internet?

"È verissmo, per questo dobbiamo potenziare il sito internet, ma anche creare un’offerta mirata per i social dove si anticpano le esperienze da vivere e dove si possano inidirzzare alle prenotazioni".

Scusi, ma lei è fortunato. Qui al Forte ci sono le liste d’attesa per bagni, ristoranti, alberghi e case....

"Qui si trova il lusso e un certa clientela non ha difficoltà. Ma la bellezza di questo territoro è che può offrire un ventaglio di soluzioni per tutte le tasche ed esigenze. A Viareggio ci sono i camping più attrezzati della regione, così come lungo la costa ci sono tantissimi alberghi a tre stelle. L’importante è offrire qualità perché anche chi non va in un 5 stelle chiede un servizio attento. Se non lo trova andrà a Sharm o inbania, dove si arriva con un volo da 50 euro e si soggiorna una settimana con 500. Io non mi scandalizzo degli spaghetti alle arselle a 32 euro, mi scandalizzo se uno mi porta il piatto con il dito dentro. Nel primo caso pago anche la tovaglia di lino, l’apparecchiatura, una carta dei vini adeguata. Nel secondo solo approssimazione e allora vado da un’altra parte".