La ricetta del campione: "Lo sport antidoto ai telefoni"

Lo sport come antidoto alla dipendenza dagli smartphone. Può essere questo il manifesto della terza edizione di "Pietrasanta è sport", che al gran finale di domenica, in piazza XXIV Maggio a Tonfano, ha ospitato il nuotatore Filippo Magnini (nella foto con l’assessore allo sport Andrea Cosci), due volte campione mondiale nei 100 metri stile libero, una medaglia olimpica e 17 medaglie d’oro europee. "È proprio questo – dice Cosci – il filo conduttore della nostra ‘due giorni’ a Tonfano: lo sport, e l’attività fisica in generale, sono potenti ‘anticorpi’ contro il bisogno compulsivo di connessione che rischia di condizionare sempre di più le nostre giornate, in particolare quelle dei ragazzi. C’è stato un via vai di famiglie ai punti attrezzati dalle società che hanno aderito alla manifestazione e che ringrazio, insieme ai campioni saliti sul palco, per aver dato anima e cuore al nostro messaggio".

Con tanto di riconoscimento ad atleti e società di Pietrasanta che si sono distinti durante la stagione: Ginevra Pardini, Grace Isabella Griffith e Sara Barsottini (Angel’s Skate), Martina Ricci, Isotta Paiotti e Filippo Galleni (Atletica Pietrasanta Versilia), Vania Russo, Chiara Baldi, Sara Bertoli, Rebecca Pelletti, Giulia Valpiani, Rebecca Sermattei e Martina Marchetti (Ginnastica Pietrasanta), Simone Lucarini (Ren Shu Kan) e l’under 12 del Rugby Union Versilia.