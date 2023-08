La rete perde acqua Proteste dai residenti

Da settimane i residenti di via Sarzanese e di via Nostra Signora, a Capezzano Pianore, segnalano ripetutamente il problema dell’acquedotto all’incrocio delle due strade. La rete perde acqua e forma un piccolo “laghetto” proprio di fronte alle abitazioni, recando un certo disagio. "Gli operai si presentano ogni 10 giorni, ma proprio quando sembra che abbiano risolto, la perdita si sposta solo di qualche centimetro e ricomincia", testimonia un’inquilina, stanca delle sue continue segnalazioni senza riscontro. "Ho chiamato Gaia il 13 luglio, e dopo aver fornito i miei dati personali ed essermi arrivato un messaggio di conferma, per tutta la settimana nessuno si è presentato – spiega –; il 19 ho nuovamente chiamato e con lo stesso processo mi è stato detto che sarebbero intervenuti il lunedì successivo. Ma al 31 luglio c’era ancora l’acqua stagnante, come se nulla fosse successo". Nonostante le lamentele e segnalazioni degli altri residenti, il fatto persiste ormai da più di tre settimane: e degli operai non se ne vede neanche l’ombra. Dell’ultima segnalazione, avvenuta ieri mattina, si attende una risposta e soprattutto una squadra di operai che metta fine a queste perdite.

M.L.