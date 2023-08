La rete idrica rimessa a nuovo I lavori partiranno a fine mese

Partiranno entro fine mese importanti lavori sulla rete di acquedotto che serve Capezzano. Oltre tre chilometri di tubazioni nuove a sostituzione delle attuali, vetuste e in fibrocemento, troppo spesso oggetto, in questi ultimi anni, di perdite e causa di riparazioni a carattere di urgenza. L’intervento concorrerà ad un sostanziale miglioramento del servizio per circa 210 utenti.

Le vie interessate dalle sostituzioni sono via Cafaggiolo, via don Eugenio Benedetti, via Caravello, via dell’Antenna (tratto tra via Caravello e via Serena), Via Carraia (tratto tra via Paduletto e via Caravello) e via Paduletto (tratto tra via Carraia a via Cafaggiolo). Questo massiccio intervento rappresenta un ulteriore e sostanziale passo in avanti riguardo alla sostituzione della rete di acquedotto e fognaria a Capezzano, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e partita, già negli anni passati, con le sostituzioni su via XII Agosto e, recentemente, su via Arginvecchio Nord e su via Antenna. I lavori, promossi dal comune di Camaiore in accordo con Gaia, che è soggetto realizzatore, rientrano nei progetti finanziati dal Pnrr per la riduzione delle perdite e digitalizzazione).

"Si tratta dell’ennesimo progetto di intervento sui sottoservizi idrici e fognari che vede la luce – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; in particolare, a Capezzano andiamo a risolvere un problema presente da anni e che, tra perdite e rotture, ha creato non pochi disagi agli abitanti. Data l’entità dei lavori, saranno inevitabili modifiche temporanee alla viabilita, che, sono certo, saranno comprese dai cittadini vista l’assoluta importanza dell’opera".

Il cantiere partirà presumibilmente lunedì 28 agosto e si protrarrà fino alla fine di gennaio 2024. I lavori partiranno su via Cafaggiolo. "Nel frattempo continua il cantiere su Lido di Camaiore, in zona Magazzeno e aree limitrofe, dove stiamo cambiando le tubazioni di acquedotto e realizzando la fognatura in zona dove prima era assente: in totale più di 5 chilometri di nuovi sottoservizi – continua Dalle Luche -; ad oggi stiamo lavorando ad un altro progetto, che vedrà la luce nel 2024 e interesserà varie zone del territorio comunale. Il nostro obiettivo – conclude – è continuare a collaborare con Gaia per risolvere sempre di più le diverse criticità dei sottoservizi e migliorare la vivibilità del Comune. La sinergia è massima sono certo che, nei prossimi anni, saremo in grado di dare importanti risposte alla popolazione".

RedViar