La Resistenza versiliese. Ecco il video dell’Anpi

"Estate 1944: nella Versilia sconvolta dalla violenza nazifascista il paese di Valdicastello fu teatro di una storia di solidarietà e accoglienza...". La voce narrante esordisce così, dando il via a sei minuti sulla Resistenza in Versilia tra foto e filmati in bianco e nero e un lungo excursus che parte dall’arrivo degli alleati e i tedeschi che ripiegano verso la Linea Gotica. Il video, realizzato dalla sezione “Gino Lombardi” dell’Anpi, è stato presentato ieri alla Croce Verde nell’ambito del progetto per l’80° anniversario della Liberazione.

Curato nella regia e nel montaggio da Diego Bonuccelli, voce narrante di Luca Barsottelli su testi del presidente Anpi Giovanni Cipollini, il video all’inizio si concentra sullo sfollamento delle popolazioni di Forte, Seravezza e Pietrasanta, costrette a spostarsi a Capriglia, Capezzano Monte, Valdicastello e Sant’Anna di Stazzema. A Valdicastello, in particolare, che all’epoca contava 800 abitanti, si recarono 20mila persone, con molti cittadini che dovettero sistemarsi in stalle, capanne e alloggi di fortuna. I restanti minuti sono dedicati agli arresti, le torture, le esecuzioni sommarie, le fucilazioni, fino all’eccidio di Sant’Anna, il lungo periodo che porta alla Liberazione fino al conferimento nel 2018 della medaglia d’argento al merito civile assegnata a Pietrasanta dal presidente della Repubblica. "Si tratta di un prodotto digitale, di breve durata e di facile consultazione – ha spiegato Cipollini – principalmente rivolto ai giovani e alle scolaresche. Propone una sintetica rivisitazione dei luoghi più significativi della Resistenza e delle stragi nazifasciste avvenute nei territori di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema". Il video è disponibile sul sito e sulla pagina Facebook di Anpi.

d.m.