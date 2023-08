La Regione e il diritto allo studio Un pacchetto da 300 euro ad alunno

VIAREGGIO

La Regione Toscana conferma anche per il prossimo anno scolastico il “Pacchetto Scuola”, sostegno economico a favore di studentesse e studenti che frequentano la scuola secondaria e appartengono a famiglie a basso reddito. Il budget complessivo per l’intervento ammonta ad ora a 6 milioni di euro.

"Garantire il diritto allo studio è per la nostra Regione una priorità assoluta, per questo attraverso questa misura manteniamo un impegno pluriennale, ancora più prezioso in una difficile fase socioeconomica come quella che stiamo vivendo", afferma l’assessora Alessandra Nardini (foto), che sottolinea "la scelta della giunta regionale di integrare i finanziamenti statali e regionali già impegnati con ulteriori 500 mila euro stanziati con l’ultima variazione di bilancio, auspicando che anche nella prossima variazione si possa ulteriormente intervenire in questo senso". Nei giorni scorsi l’assessora ha inviato una lettera a studentesse, studenti e genitori potenzialmente interessati con cui invita ad informarsi sulla misura presso il proprio Comune di residenza, l’ente che eroga concretamente il contributo, e a prestare attenzione alla scadenza dei termini per presentare la domanda, fissata al prossimo 22 settembre su tutto il territorio toscano. Il contributo massimo erogabile è di 300 euro a pacchetto per qualunque anno di iscrizione alle secondarie statali o paritarie.