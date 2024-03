"La Regione approvi quel Piano"

Gli ambientalisti lanciano un appello urgente alla Regione per una rapida adozione del Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane. Il documento congiunto sottoscritto da Arci, Cai, Italia Nostra, Legambiente e Wwf sollecita l’intervento "quale strumento fondamentale per una svolta positiva nella pianificazione del territorio e la tutela del Parco". Le associazioni firmatarie hanno seguito le articolate fasi di costruzione del PIP - ora all’esame della IV commissione del consiglio regionale per le procedure istruttorie che porteranno alla sua adozione - e convengono tutte sulla necessità di addivenire quanto prima all’approvazione definitiva e alla vigenza dei dispositivi di Piano. "L’attuale testo del Pip, infatti – evidenziano – pur essendo distante da quello che a nostro avviso sarebbe uno standard ottimale di salvaguardia del fragile ecosistema apuano, garantirebbe almeno delle tutele migliorative rispetto al Piano vigente, introducendo in particolare alcuni dispositivi, quali il superamento della sovrapposizione tra aree contigue di cava e siti natura 2000, che individuano porzioni di territorio da sottoporre a particolare tutela per la loro unicità e peculiarità (ecologica, biotica, paesaggistica); la riduzione del 56% delle aree contigue di cava intercluse nel Parco, attualmente a nostro avviso del tutto sovradimensionate. Oltre alla graduale dismissione di alcuni siti estrattivi, oggi classificati come non attivi. Un ulteriore rinvio dell’adozione vanificherebbe un lungo percorso di pianificazione territoriale che, sia pur perfettibile, prevede tuttavia innovative previsioni di Piano".