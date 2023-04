La regata dei patìni Trionfa il Terminetto

Dopo aver vinto la 1° Coppa dei Rioni, lo scorso ottobre, il Rione Terminetto supera, per 3 regate a 2, il Rione Marco Polo e si aggiudica definitivamente la nuova kermesse, ideata e voluta da Marco Puccinelli presidente del Rione Marco Polo, alzando anche il 1° Trofeo Elio Tofanelli. I bagnini Mirco Pardini (bagno Angelo, Forte dei Marmi) e Cristiano Giannini (bagno Pietro, Forte dei Marmi) l’hanno spuntata sul tonico duo composto da Luigi Bertuccelli (bagno Perla del Tirreno, Viareggio) e Gionata Vecoli (bagno Roma, Marina di Pietrasanta); Bertuccelli e Vecoli sono infatti sempre stati avanti, per poi cedere solo alla 5° decisiva disfida. Durante le regate con una corrente forte, che metteva in difficoltà puntualmente l’equipaggio costretto a regare verso l’interno mare, non sono mancati i momenti esilaranti con il duo Pardini-Giannini, per la troppa foga, che ha prima spezzato un remo per poi sfondare anche un poggia piedi. “Ce l’abbiamo messa proprio tutta - confermano Pardini e Giannini -. Non era affatto semplice con tutta questa corrente”. “Dedico il successo ai tanti tifosi che mi sono venuti ad incoraggiare” dice Pardini mentre la dedica di Giannini è diretta: “Alla mia compagna Lara”. Felice per l’esito Giuliano Olivi presidente del Rione Terminetto: “Adesso l’organizzazione tocca a noi. Ci teniamo come opzioni il fosso Farabola oppure il lago Massaciuccoli, zona Montramito”. Per Marco Puccinelli è stato comunque un successo. “Abbiamo dato nuova dimostrazione alla città, oltre che ai tanti turisti, che le realtà rionali sono vive e vegete e che soprattutto vogliono farsi conoscere”.

Sergio Iacopetti