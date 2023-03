La rassegna "Mentinclusive" Da domani via a laboratori e incontri Focus su didattica e diversità

Laboratori, workshop, proposte editoriali, conferenze e l’attesa partecipazione del poeta e scrittore Davide Rondoni che parlerà di scuola, giovani e inclusione. Seravezza si appresta a vivere, domani e domenica un week end all’insegna di esperti e operatori nell’ambito scolastico ed educativo, in occasione di “Mentinclusive: didattica tra opportunità e diversità”. Due giornate piene di appuntamenti - dalle 9 alle 18.30 - tutti gratuiti, per offrire un’occasione di approfondimento sulle tematiche oggetto dell’evento, attraverso l’ascolto di esperti, il confronto e la condivisione di esperienze.

"Una iniziativa unica nel suo genere - spiega Valentina Mozzoni, assessore all’inclusione sociale - che abbiamo voluto proporre come momento di incontro per gli operatori del settore ma anche per tutti coloro che sono interessati alla didattica, alla diversità e all’inclusione. Non dimenticando che inclusione non presuppone solo l’inserimento di quanti hanno disabilità ma anche di quei soggetti che vivono situazioni difficili, come l’emarginazione sociale o il disagio giovanile". Le due giornate si articoleranno attraverso laboratori, workshop, presentazione di libri e tante altre occasioni di conoscenza e di sensibilizzazione, grazie a importanti realtà che hanno aderito al progetto come l’Università di Pisa e l’University Press. Oltre alle tematiche proposte nelle numerosissime sessioni di lavoro, c’è molta attesa per l’appuntamento che concluderà l’evento: la conferenza del poeta e scrittore Davide Rondoni, in programma alle 17 di domenica alle Scuderie Granducali e anch’essa a ingresso gratuito.