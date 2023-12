La Rassegna di Cori in “S.Michele Arcangelo“

L’Associazione “Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna “ di Corsanico organizza il “Concerto di Natale“ , 22/ a Rassegna di Cori per martedì alle 17 nella Pieve di S. Michele Arcangelo di Corsanico. Si esibiscono la Corale “San Michele Arcangelo“ di Corsanico; il Coro “Beata mater et Virgo“ di Camaiore, la Corale “Giacomo Puccini“ di Torre del Lago. Ci sarà anche la esibizione straordinaria del Gruppo strumentale “Concentus Camaiorensis“ di Camaiore. L’evento sarà arricchito da brani per organo eseguiti dal maestro Michele Stefanini mettendo in risalto le qualità foniche dello strumento “Vincenzo Colonna“ (foto). A fine serata saranno consegnati attestati artistici ai gruppi corali. Poi i cori eseguiranno un tradizionale canto natalizio.