La Rai rende onore alla Versiliana "É il festival più importante in Italia" La Fondazione presenta le novità

La soddisfazione, papabile, non è solo per un cartellone definito "di prim’ordine", ma anche per l’omaggio della Rai che in una recente trasmissione per gli italiani all’estero ha parlato del Festival della Versiliana come uno dei tre più importanti appuntamenti d’Italia durante l’estate. La prestigiosa citazione è stata annunciata ieri mattina dal presidente della Fondazione Alfredo Benedetti alla presentazione del Festival ospitata allo spazio “Caffè“. Musica, teatro, danza, prosa ma anche tante novità che hanno migliorato gli ambienti della Versiliana. "Abbiamo lavorato a questa 44a edizione – dice – mettendo in campo uno sforzo collettivo importante a cui hanno contribuito molti soggetti. Ci siamo focalizzati su tre grandi aree: gli spettacoli e le attività culturali, con cui ci presentiamo al pubblico e che sono il fulcro della nostra missione, il bilancio dell’ente che oggi gode di ottima salute e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri ambienti, che oggi, lo dico senza millanteria, sono più che mai belli, curati e accessibili". Poi un ringraziamento al consulente artistico Massimo Martini per aver confezionato il cartellone, e la presenatzione dei nuovi viali "che oggi rendono oggi la Versiliana un luogo senza barriere e accessibile a tutti – prosegue – e che abbiamo realizzato con il contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana". Infine un’altra sfilza di ringraziamenti: dall’ex senatore Massimo Mallegni ("nel recente passato ci ha aperto le porte per accedere a un importante contributo ministeriale") fino a Regione, Toscana promozione turistica, Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, gli sponsor di questa edizione (Lavazza, Fonteviva, Coldiretti) e il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti: "Ha sempre creduto e sostenuto questo percorso: con lui abbiamo condiviso ogni passo, idem la giunta che ci ha sempre affiancati". Ma sulla conferma di Benedetti e del resto del Cda, che sono scaduti ma traghetteranno il festival fino a settembre, il sindaco non ha fatto trapelare nessuna indicazione. "Non ho ancora messo testa – ha detto Giovannetti – sulla prossima scadenza di mandato. Non è un problema è non è una priorità".

Daniele Masseglia