La questione Bolkestein

Proroga delle aste di un anno e proroga di 5 mesi per la mappatura delle concessioni. Recita così l’accordo preso dalle forze di maggioranza in Parlamento, le quali alla fine hanno deciso di sostenere gli emendamenti all’interno del decreto Milleproroghe presentati a suo tempo e finalizzati, appunto, a rimandare l’incubo aste che da anni grava sul destino delle concessioni balneari come effetto della direttiva Bolkestein. Il prossimo passaggio sarà pertanto il voto in aula: nel frattempo il centrodestra esprime soddisfazione per questa unità d’intenti.

"Al termine di un percorso di ascolto con le associazioni maggiormente rappresentative del comparto balneare – dice l’onorevole Gianluca Caramanna, responsabile turismo di Fratelli d’Italia – abbiamo preso atto della richiesta maggioritaria di procedere, all’interno del dl Milleproroghe, con una proroga delle concessioni di un anno rispetto ai termini stabiliti dal ddl Concorrenza. Pertanto sosterremo gli emendamenti di maggioranza che vanno in questa direzione". Non solo, FdI ha affidato ai relatori di maggioranza Alberto Balboni e Dario Damiani due ulteriori proposte di modifica ritenute di fondamentale importanza. "La prima – prosegue Caramanna – chiede di prorogare di ulteriori 5 mesi la delega al governo per la sola mappatura del demanio marittimo, fluviale e lacuale. È necessario per verificare lo stato di uso della risorsa pubblica sul piano amministrativo e della disponibilità di nuove aree concedibili. La seconda è volta ad impedire che, in assenza di criteri definiti, i comuni e altri enti deliberino in autonomia l’indizione di procedure di evidenza pubblica, in modo da prevenire ulteriori contenziosi".

Soddisfatta anche Forza Italia, a partire dai senatori Licia Ronzulli (capogruppo), Maurizio Gasparri (vice presidente del Senato) e Dario Damiani (relatore di maggioranza del provvedimento): "Abbiamo esposto ai colleghi degli altri gruppi le ragioni della categoria, in un confronto soprattutto con FdI, che hanno accolto la nostra proposta di estendere le concessioni. Siamo riusciti finalmente a trovare una sintesi che permetta da un lato di prorogare le scadenze di un anno e dall’altro di evitare che i comuni facciano subito nuove gare". E così pure l’onorevole ’azzurra’ Debora Bergamini: "La volontà comune di questo governo è aiutare la categoria delle imprese balneari nel modo migliore. Mandare all’asta le concessioni balneari sarebbe un grave errore: ci sono tutti gli elementi per negoziare con Bruxelles una non applicazione della Bolkestein ai balneari, che meritano rispetto e tutela".