La querelle a Palazzo Mediceo "Nessun mistero sul punto ristoro"

"Nessun mistero sull’avviso relativo alla gestione del punto ristoro nella cappellina di Palazzo Mediceo". Il direttore generale della Fondazione Terre Medicee, Davide Monaco, replica alla nota delle forze di opposizione che hanno tirato in ballo la correlazione tra il nuovo bando e un post sulla pagina Facebook del precedente gestore.

"I rappresentanti delle forze di opposizione chiedono chi ha corso troppo in avanti in questa vicenda – ricostruisce Monaco –; in realtà la Fondazione si è mossa troppo lentamente e, evidentemente, il vecchio gestore è andato avanti per comprensibili motivi organizzativi. Dopo aver letto la nota dell’opposizione, mi sono informato dal vecchio gestore per comprendere cosa fosse accaduto e mi ha spiegato che, tardando l’uscita del bando ed essendo particolarmente difficile reperire personale, ha fatto un appello, peraltro generico, per conoscere e raccogliere la disponibilità di personale, nel caso si fosse aggiudicato la concessione".

Nessuna correlazione, dunque, tra le due situazioni. "Da parte nostra, non possiamo rispondere delle metodologie organizzative degli imprenditori – continua Monaco –, semmai possiamo riconoscere il ritardo con il quale ci siamo mossi per l’affidamento del punto di ristoro stagionale nell’area medicea. Il carico di lavoro degli uffici ha comportato un rallentamento di questa pratica".

Chiarito il dubbio, la Fondazione rinnova l’invito – per coloro che sono interessati a gestire questo spazio e in possesso dei requisiti richiesti – a prendere visione dell’avviso pubblico disponibile sul sito della Fondazione (www.terremedicee.it), rispondendo secondo le modalità previste entro il prossimo 28 aprile.

RedViar