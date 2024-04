La provocazione ambientalista:: "Tagliateli tutti"

"Portate a termine lo sterminio dei tigli del viale Apua abbattendoli tutti: non li vedremo più soffrire". Una lettera provocatoria quella che un gruppo di esperti e ambientalisti, guidati da Juliana Merz, Roberto Valenti, Paolo Pileri eAlessandro Marino Merlo, ha inviato nei giorni scorsi a sindaco, giunta e consiglieri comunali alla luce degli interventi di potatura da poco terminati lungo il viale (nella foto) e aspramente contestati dagli autori della lettera. "I nostri più fervidi complimenti al sindaco – scrivono – per essere riuscito in qualcosa di mostruoso, di tecnicamente sbilanciato a favore della tenacia umana. L’impresa non era facile ma è riuscito a portarla avanti con determinazione. Eppure aveva due scelte: salvaguardare i tigli come chiesto a gran voce da una larga fetta di cittadinanza oppure mettere in atto lo sterminio degli alberi. E di un bellissimo viale, uno dei viali alberati più lunghi d’Italia, che fino ad oggi aveva resistito a tutto, anche agli attacchi sconsiderati dell’uomo".

I firmatari ricordano, in proposito, anche gli interventi degli scienziati che avevano messo in guardia contro le potature a “capitozzo”. "Si sapeva che avrebbero ucciso i tigli – concludono – oltre all’inutilità di tali tagli per preservare l’incolumità pubblica, al contrario messa a repentaglio proprio dalla scelta effettuata con le potature estreme. Ci congratuliamo con il sindaco per aver vinto la battaglia contro dei poveri e inermi tigli, che sequestravano circa 1.060 tonnellate di anidride carnonica l’anno e in estate rendevano fresca e respirabile l’aria sotto di loro, abbassando la temperatura di circa 3 gradi. A nulla è servito scriverle: ora le chiediamo di risolvere definitivamente la faccenda abbattendo i tigli del viale Apua. Così nessuno rischierà più di morire schiacciato da un albero".