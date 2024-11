La provinciale è poco illuminata: "Ad ogni pioggia salta tutto"

Pioggia e blackout. Una costante lungo la provinciale per Stazzema, specie all’altezza di Mulina. È Giuseppe Vezzoni a segnalare l’ennesimo disagio visto che l’illuminazione pubblica è in tilt dal 23 novembre dopo la recente ondata di maltempo. "Negli ultimi due mesi – racconta – è già accaduto varie volte. Adesso è dalla sera del 23 novembre che è buio pesto, salvo alcuni momenti in cui, nelle notti passate, le luci pubbliche si sono distinte per l’effetto albero di Natale, ossia con l’accendi e spegni. A Mulina la linea è vecchia e varie volte negli ultimi 20 anni è stato fatto presente alle amministrazioni comunali che l’impianto di illuminazione pubblica andrebbe rifatto. La linea evidenzia cavi penzolanti e gravati da alberi. L’illuminazione salta e lascia al buio la provinciale proprio in quelle particolari situazioni che diventano più critiche: il funzionamento dell’illuminazione è fondamentale anche in caso di emergenze sanitarie o ambientali".