La Protezione civile si doterà di un drone

Monitorare con maggior precisione le situazioni di emergenza in caso di calamità naturali. È la “missione“ del primo drone di cui si doterà la Protezione civile comunale dopo il via libera all’acquisto del dispositivo, che verrà fornito dalla “D-Flight“ al costo di 300 euro. "Il nostro personale, inclusi gli agenti di polizia municipale – spiega l’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori – sta seguendo il corso per l’uso del drone, utile per effettuare ricognizioni aeree più puntuali. A giorni inoltre all’ex ospedale ’Lucchesi’ sarà installata la prima delle quattro nuove stazioni meteo".