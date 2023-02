La protesta di chi abita a Casoli "Perché non partono i lavori?"

I residenti di Casoli lamentano il mancato inizio dei lavori per mettere in sicurezza il versante del monte. Il cantiere è attrezzato da tempo e sta ‘rubando’ posti auto, ma degli operai nemmeno l’ombra: mesi fa infatti erano caduti massi su le auto sottostanti col rischio di una vera tragedia. “A breve arriverà la bella stagione - dicono gli abitanti - e con il cantiere la situazione peggiorerà dato l’aumento dei visitatori e delle auto”. Un lavoro non semplice, stando all’assessore Graziano Dalle Luche: “Un’opera che necessita di tempo e soprattutto di finanze: si presume che costerà intorno a 300400.000 euro - assicura - Abbiamo inoltre in mano la relazione del geologo che ci ha dato prescrizioni per la messa in sicurezza alle quali dobbiamo rigorosamente attenerci. Il fatto poi che qualcuno dica che non siano caduti altri sassi, può corrispondere al vero, ma non è in alcun modo un segnale certo di cessato pericolo”. Quando Dalle Luche svolse il 24 dicembre il sopralluogo, ha trovato sassi caduti giorni o settimane prima. “Non vogliamo creare disagi ai cittadini, ma le cose vanno valutate bene senza azzardi”.

I.P.