La prosa torna allo Jenco. Il cartellone di spettacoli è firmato da Savelli

Prende il via – il 13 marzo con la prima di “Mephisto“ (in replica il 14) – la stagione di prosa nel rinnovato Teatro Jenco con un programma di spettacoli proposti da Andrea Bruno Savelli a cui il Festival Pucciniano ha affidato il coordinamento artistico. "Un cartellone che – dice l’assessora alla cultura Sandra Mei – completa l’offerta culturale della città". Nel recepire gli indirizzi dell’amministrazione e del Pucciniano "la programmazione – afferma Savelli – accoglie spettacoli con artisti noti ma anche progetti dedicati ai giovani". Il 12 aprile in scena “Il giocattolaio“, 10 maggio “Accabadora“ da Michela Murgia, 24 maggio “Pincesa“ con Luxuria, 15 settembre “Matteotti e le vittime del Fascismo“ di e con Aldo Cazzullo, 5 ottobre “Turandot“ non esiste“, 23 ottobre “Forte e Chiara“ con Francini; 8 novembre “Turandot cuore di ghiaccio“.