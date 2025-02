La proposta di Bresciani: "Una sezione in più all’asilo nido L’Aquilone"

Potrebbe aumentare ancora l’offerta dell’asilo nido "L’Aquilone" di Strettoia. Il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani proporrà infatti una sezione "lattanti" in un incontro già programmato per i prossimi giorni con la "Pietrasanta Sviluppo", la patrimoniale del Comune che ha in gestione le mense scolastiche, e la cooperativa "Cassiopea", che ha vinto l’appalto dei nidi.

"Ad oggi – spiega Bresciani – abbiamo solo una sezione dedicata ai piccoli 6-12 mesi allo ’Scubidù’ e le liste di attesa che si formano, pur non essendo numerose, interessano sempre questa fascia d’età. Le mamme, dopo il 4°-5° mese dalla nascita, spesso devono tornare al lavoro e si pone quindi la necessità di un aiuto esterno per le famiglie. Il nostro sistema-scuola, a più livelli, ha dimostrato di essere un valido supporto".

La struttura individuata per la seconda sezione "lattanti" come detto è "L’Aquilone" per una logistica favorevole rispetto ad altri plessi: l’idea è partire già dal prossimo settembre.