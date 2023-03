"La produzione resterà a Viareggio Ma solo per yacht fino a 55 metri"

"La produzione dei Perini, i linea con le logiche e le esperienze del gruppo, proseguirà su Viareggio e Carrara" Lo conferma Giovanni Costantino, Founder & Ceo di “The Italian Sea Group“. Ma con un limite; "Su Viareggio – spiega ancora – abbiamo dei vincoli derivanti dalle dimensioni e dalle difficoltà di uscita dal sito produttivo. Per questo, qui, potremo realizzare imbarcazioni sino a 55 metri. Quelle più grandi– aggiunge – saranno invece gestite dal cantiere di Carrara". Il riferimento, implicito, è ai limiti infrastrutturali del porto che, da anni, da quando la cantieristica ha cominciato a sviluppare super e mega yacht, le imprese viareggine lamentano. Compreso il problema del’insabbiamento dell’imboccatura – che il sabbiodotto, prima o poi, dovrebbe definitivamente risolvere –, e del collegamento dei cantieri con le direttrici stradali di grande scorrimento. E così dei quattro velieri Perini attualmente in lavorazione, soltanto il 60metri Ketch si trova a Viareggio. "Il catamarano (L’Art Explora, il più grande al mondo con 47 metri di lunghezza e 17 di larghezza ndr) non potendo raggiungere Viareggio si trova a Carrara; dove sono state ultimate anche le attività di scafo al 47 metri Slup. Il Ketch 56 metri – prosegue Costantino – è invece nella fase di carpenteria che stiamo eseguendo, così come da impostazione aziendale, in Turchia". Il founder di Tisg ha confermato poi la vendita degli storici uffici di Perini, in via Coppino, come anticipato da La Nazione. "Dal momento dell’acquisizione quel fabbricato non è mai stato utilizzato, il sito produttivo ha già gli spazi che, nell’ambito dell’organizzazione del nostro sistema produttivo, sono per noi più che sufficienti. Per questo - conclude Costantino – abbiamo individuato un imprenditore solido con capacità di investire che aveva bisogno di spazi ulteriori per l’ampliamento della sua attività".