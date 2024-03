La primavera del Varignano. Oltre un milione di lavori per riqualificare le strade

“Bue“ e “buette“ sono il tarlo di Viareggio. Spunto sempreverde per la “Canzonetta“, appaiono sotto ogni post social del sindaco Del Ghingaro insieme ad accorate richieste di intervento per aggiustare, qua e là, quelle vie e i marciapiedi dove il cemento si crepa. Gli appelli del Varignano sono stati accolti, qui il Municipio ha infatti programmato 27mila metri quadri di rifacimento strade, dai sottoservizi agli asfalti, per un investimento di oltre un milione.

"Abbiamo programmato interventi importanti nel quartiere più popoloso di Viareggio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci –. Il bilancio ci consente di investire nel decoro della città, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per le grandi opere. In questo caso siamo di fronte ad un lavoro che vedrà interessate molte strade del Varignano, che verranno rimesse a nuovo. Dopo le prime emergenze, da anni ormai ci muoviamo per quartieri, dal Campo d’Aviazione al Marco Polo, passando e per il Centro e la Migliarina: tutti sono stati interessati da lavori, alcuni dei quali ancora in corso".

Le strade interessate da questa programmazione sono via Paladini (6500 mq), via della Resistenza (2500 mq), via Montramito ingresso città (3500), via dei Marmi (1800 mq), via Aurelia da via santa Marta al passaggio a livello (circa 6500 mq), via del Forcone (3000 mq), via dei Peecchi – zona del paco la Fenice (circa 1000 mq) – e via dei Campi (2000 mq). "Quello che è importante sottolineare – continua Pierucci – è che ogni asfaltatura prevede prima la sistemazione dei sottoservizi: un sistema virtuoso che vede la collaborazione di più enti e di vari uffici. Serve più tempo forse, ma il risultato è sempre migliore".

I lavori prenderanno il via lunedì 18 marzo, meteo permettendo, e andranno avanti per almeno tre mesi.