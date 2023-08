La prima volta non si scorda mai Il sogno di una vita realizzato

C’è chi ha superato gli ‘anta’, ma si sente felice come una bambina perché può realizzare il suo sogno; c’è chi ha lasciato casa e famiglia, per confrontarsi con la ‘Coppa Campioni’ del Carnevale; ed ancora, chi ha iniziato un percorso universitario e chi addirittura ha appena preso il diploma. Fra le storie, le speranze ed i sogni di Simona, di Raffaele, di Sara e di Alessandro passano ben 27 anni (fra le 46enne Simona e il 19enne Alessandro) ed un unico obiettivo: lasciare il segno nel Carnevale.

La storia di Simona Francesconi, che presenta ‘Non è poi così blu la sua barba’, è forse la più singolare. Sì perché Simona il Carnevale ce l’ha letteralmente nelle vene. Oltre ad aver già partecipato al concorso - specificatamente dal 2003 al 2005, in coppia con Simona Lippi - è la quinta figlia di quel Guidubaldo Franceconi, pittore e carrista, cui è anche intitolato il premio speciale per il miglior bozzetto e che, a cavallo fra il 1969 e il 1987, è riuscito a centrare, fra mascherate di gruppo e Seconda Categoria, tre successi (1976-1981-1986). “Perché mi rimetto in gioco?- dice entusiasta - Perché è arrivato il momento di mettere i sogni al primo posto. Ho un lavoro stabile, ma fare la carrista è quello che ho sempre realmente sognato di fare”. Una laurea in pittura all’Accademia delle Belle Arti Simona, che ha anche lavorato per tre anni all’ hangar di Gionata Francesconi, ha le idee molto chiare: “Partecipo per vincere. Voglio arrivare a fare un carro e per questo dovrò bruciare le tappe”.

Ha invece lasciato la natìa Sorrento per mettersi in gioco il 28enne Raffaele Morvillo che,a dir la verità, il suo zampino al Carnevale di Viareggio l’ha già messo nel 2023. “Sono stato un collaboratore di Priscilla Borri, che mai smetterò di ringraziare. Nel 2024, invece, sarò nella squadra di Luigi Bonetti”. Il suo ‘Il pescatore di sogni’ parla di un tema importante, come quello dei piccoli che lasciano l’Africa in cerca di un futuri migliore.

La 21enne Sara Culli non ha dovuto fare troppa strada. Viene da Carrara ed al Carnevale è sempre venuta. Ha frequentato il Liceo Artistico di Carrara per poi proseguire con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, ed il contestuale studio, di fumetto alla TheSign Academy. “Fin da piccola - racconta - ho avuto un debole per l’arte. Viareggio per me è sempre stata sinonimo di evasione; una sorta di caleidoscopio di luci, colori e forme che crescendo hanno acquisito significato”. La sua prima è intitolata ‘Questione di punti di vista’. “Cercherò di dare una mia visione delle cose” assicura la mascheratista.

Infine Alessandro Mattiello, con i suoi 19 anni, sarà il più piccolo di tutti ed ha appena conseguito il diploma al liceo Artistico a Lucca. “Ancora non ci credo - ammette emozionatissimo -. Mi pare ancora di sognare. Il Carnevale è passione pura. Ho fatto nel 2021 un po’ di esperienza da Luca Bertozzi, per l’alternanza scuola-lavoro, e alle elementari ho partecipato al concorso ‘Carristi in erba’”.

Sergio Iacopetti