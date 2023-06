La Prima Estate si avvicina Non solo concerti musicali Anche happening e sport

Il festival della “Prima Estate” nel parco di Bussoladomani non è solo musica. In effetti, il weekend lidese è all’insegna dell’happening, con la grande novità delle due ruote, visto che sabato mattina è prevista una ciclopedalata tanto per scaldare l’atmosfera e sgranchirsi le gambe. E se il tempo la smetterà di fare i capricci, sarà davvero possibile prevedere qualcosa di effervescente. Ne é sicuro Enrico D’Alessandro, un cognome... nel segno del padre Mimmo, che è una garanzia dal punto di vista organizzativo: “E’ un’iniziativa finalizzata a far conoscere il territorio versiliese, coinvolgendo gli appassionati e anche il pubblico. Sono convinto che ci siano i presupposti per un bell’evento”. Insomma un modo per scaldare l’atmosfera aspettando la musica serale. E al timone di questo evento in bicicletta non poteva esserci che un ex corridore professionista, ora procuratore sportivo, che al suo attivo titoli e vittiorie, anche da queste parti: Manuel Quinziato, cronomen di fama internazionale, che dopo avere chiuso con il ciclismo attivo ha messo la sua esperienza al servizio degli atleti. "Una ciclopedalata - racconta - è un modo simpatico per condividere la passione per la bicicletta e andare alla scoperta del territorio. Per il momento il tracciato è indicativo, nel senso che sono previsti i viali a mare e poi l’entroterra, con la possibile ascesa al monte Pitoro".

Manuel Quinziato ha un bel ricordo del ciclismo e di Lido di Camaiore: per due volte - con la squadra del Bmc - ha infatti vinto la prima tappa a cronometro a squadre della Tirreno-Adriatico con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. "Le iscrizioni - spiegano Enrico D’Alessandro e Manuel Quinziato - possono essere fatte sul sito: crediamo che possa essere davvero un’iniziativa per conoscere il territorio, al di là del puro aspetto sportivo".

Ovviamente, al di là dell’evento ciclistico incastonato nel festival della Prima Estate, non poteva mancare - di fronte ad un ex corridore del calibro di Quinziato - un accenno al ciclismo d’oggi, in particolar modo al periodo non proprio d’oro delle due ruote italiane. "Sono convinto - ha concluso Quinziato - che stiano piano piano maturando ragazzi con dei buoni numeri. Bisogna non mettergli fretta ed aspettare con fiducia la loro crescita". Intanto il Quinziato-procuratore si coccola la sua scuderia di atleti di qualità, a cominciare dal velocista emergente Milan (medagliato anche in pista), per passare agli esperti Caruso e Trentin (che nel ciclismo italiano sono delle sicurezze), che possono avere i colpi in canna per un prosieguo di stagione capace di regalare o volate vincenti o imprese in solitario.