La "Prima Estate" scalda i motori Uragano Elasi: "Non vedo l’ora"

La sua musica parla di libertà. È un viaggio senza confini in perenne evoluzione. Un inno all’intuito e all’istinto, che domenica sera animerà il palco di Bussoladomani per la terza serata della "Prima Estate", il format di D’Alessandro e Galli che dopo l’edizione sperimentale dello scorso anno torna ad accendere la stagione a Lido. La giovane e versatile Elasi si esibirà dopo Dardust e i Nation of Language. "E pensare che dovevo venire come spettatric".

Davvero?

"Sì, avevo preso i biglietti per Jamiroquai".

Elasi, i suoi due dischi si chiamano ’Campi’ e ’Oasi’. C’è un collegamento?

"Sono entrambi dischi di rinascita. In tutti e due, ci sono brani che ho scritto nel periodo buio della pandemia, che per me è stato anche una fase di crescita. Il secondo è un po’ più evoluto a livello di suoni e i testi sono più consapevoli. Parlano di rinascita e di un rifugio fuori dalla realtà".

Sembra che il filo conduttore sia la mancanza di confini, sotto ogni punto di vista.

"Il punto è proprio non avere confini. E non solo dal punto di vita geografico. Nella mia musica, cerco di unire lingue, strumenti, suoni e ritmi da tanti Paesi, anche lontani dal nostro. Allo stesso modo, mi piace mischiare arti visive, moda, performance in modo da potermi esprimere in maniera più fluida e completa".

In questa libertà totale non c’è il rischio di perdersi?

"L’unico paletto è cercare di non copiare. Punto a essere il più istintiva e personale possibile. Cerco sempre di fare qualcosa che possa essere del tutto nuovo, che piaccia o no".

Da dove trae ispirazione?

"Mi parla molto la mia interiorità, in particolare i momenti bui. Il dolore, soprattutto, anche se la mia musica sembra allegra e ritmata. Molto spesso, lo spunto nasce da momenti di chiusura interiore. Oppure, lo stimolo arriva da momenti di collaborazione con altri artisti, da sperimentazioni e imprevisti. Alcuni brani nascono dall’errore, dall’improvvisazione o dal sogno. Alcune melodie mi sono risuonate in testa la notte, altre sono apparse mentre facevo la doccia o andavo a comprare lo yogurt".

Domenica suonerà in una location molto particolare...

"Ho visto solo dei video. Non vedevo l’ora di venire a sentire Jamiroquai da spettatrice; sono felicissima di poterci suonare. Sarà sorprendente arrivare a domenica".

E Jamiroquai?

"Mi è entrata un’altra data... ho dovuto regalare i biglietti".

Daniele Mannocchi